В Офисе президента Украины отвергли призыв президента Беларуси Александра Лукашенко к перемирию без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные "миротворцы" выглядят нелепо", - написал Подоляк.

В ответ на призывы Лукашенко, в Кремле заявили, что мирные инициативы Беларуси по Украине сейчас не могут быть реализованы.

Напомним, также Лукашенко заявил, что при необходимости договорится с РФ о вводе в Беларусь стратегического ядерного оружия. Пока Москва намерена отправить Беларуси лишь тактическое ядерное оружие.

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