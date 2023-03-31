Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за обучение белорусских женщин правилам обращения с оружием.

Об этом он сказал в послании белорусскому парламенту.

"Они должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом - по желанию", - сказал Лукашенко.

Эти слова прозвучали в контексте того, что "народ страны должен настроиться на защиту своей семьи, своего дома, своих родных и близких".

Также сегодня белорусский президент обвинил Польшу и НАТО в планах по завоеванию Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в случае необходимости договорится с Россией о вводе в республику стратегического ядерного оружия. Пока Москва намерена отправить Беларуси лишь тактическое ядерное оружие.

Напомним, ранее Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Также он сообщил, что Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. По его словам, Минск давно "просит его разместить": Лукашенко не раз ставил вопрос о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия.