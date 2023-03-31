Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости договорится с российским коллегой Владимиром Путиным о вводе в республику стратегического ядерного оружия.

Об этом он сказал в послании белорусскому парламенту.

Пока Москва намерена отправить Беларуси лишь тактическое ядерное оружие.

"Надо будет, мы с Путиным решим и введём сюда и стратегическое оружие. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы. На Западе это должны понимать", - заявил он.

Напомним, Путин заявил о скором завершении Россией строительства специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Оно подойдет к концу 1 июля. По словам президента РФ, Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.

Также сегодня Лукашенко заявил о планах Польши вторгнуться в Беларусь. Этим он объяснил размещение ядерного оружия РФ.

Между тем, ранее в МИД Беларуси заявили, что размещение на их территории тактического ядерного оружия РФ не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, при условии, если Минск не получит контроля над ним.

Зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие мы разбирались в отдельном материале.