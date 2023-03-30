В Госдепе США заявили, что Вашингтон работает над тем, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Об этом на брифинге заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

"Мы считаем, что Россия уже нарушила договор. Впрочем, в общем контексте США продолжат оценивать следующие шаги по невыполнению РФ договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований", - заявил Пател.

По его словам, договор по ядерному оружию имеет большое значение для США, поскольку усиливает безопасность не только Штатов, но и России и всего мира в целом.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что не будут возобновлять участие в договоре по контролю над ядерными вооружениями с США, если Вашингтон не прислушается к позиции Москвы. "Условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада... в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости", - заявил Песков.

Также мы писали о том, что в Госдепе заявляли, что США не хотят наращивать ядерный арсенал и не видят такой возможности у РФ.