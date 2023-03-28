Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони и его молодая супруга Марта Фашина опасаются ядерной войны и ищут себе дом с бомбоубежищем.

Об этом пишет итальянская Libero Quotidiano.

Издание отмечает, что Марта очень серьёзно относится к новостям о российском ядерном оружии. Она боится, что в случае обострения конфликта в Украине его могут применить.

Газета сообщает, что сейчас пара пытается найти дом с убежищем от радиоактивных осадков. Если не выйдет, то бункер может появиться в поместье Берлускони в Аркоре.

Некоторые итальянские медиа сообщают, что у Берлускони уже есть убежище на Сардинии, на знаменитой вилле "Чертоза", но оно не спасёт от радиации.

Напомним, что в начале войны многолетний друг Владимира Путина Берлускони осудил президента РФ за войну в Украине. В апреле его шокировали кадры из Бучи. Он говорил, что "глубоко разочарован и опечален поведением" Путина и добавил, что Москва "должна в своих интересах установить и предать суду виновных".

Берлускони и Путин много лет дружили, и еще прошлой осенью экс-премьер Италии называл президента РФ "единственным выдающимся лидером в мире".

В июне Берлускони заявил о невозможности немедленно прекратить войну в Украине и выразил желание стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

При этом он считает, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, а также обвинил Зеленского в нападении на "республики" Донбасса.