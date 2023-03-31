Александр Лукашенко прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

В послании белорусскому парламенту он назвал этот акт "возвращением" и объяснил, что это связано с якобы наступательными планами НАТО против Беларуси.

Лукашенко сослался на данные своей разведки, утверждая, что Польша, в частности, планирует захват ряда объектов на территории его страны.

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по простому - бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", - заявил президент РБ.

Напомним, что намерение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси в ближайшие дни должен обсудить Совбез ООН.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что ядерное оружие РФ в Беларуси не повлияет на ядерный баланс в Европе, ведь российские ракеты уже и так размещены в Калининградской области, которая гораздо западнее Беларуси.