Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления ряда европейских стран об усталости от войны и санкций.

Об этом он написал в Twitter.

"Украинцы тоже устали. Но у нас нет выбора. Так что продолжаем стоять форпостом безопасности Европы и международного права. Настоящее лидерство – понимать вызовы времени. Понимать, что у Европы тоже нет выбора", - заявил Подоляк.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от санкций.

Президент Словакии Сузанна Чапутова заявила, что поддержка Украины в Словакии иссякает материально и морально.

А президент Чехии Петр Павел заявил об "истощении людских ресурсов и техники" и "усталости стран, оказывающих помощь". В связи с этим он полагает, что уже в следующем году Запад сосредоточиться на внутренних делах и отношениях с Китаем, а интерес к Украине угаснет.

Между тем, премьер Италии Мелони накричала на депутатов парламента во время речи о помощи Украине. Она заявила, что "не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир". Также глава итальянского правительства отметила, что удивлена просьбой остановить помощь Украине, которая прозвучала от парламентариев, и поинтересовалась у них, не является ли это предательством их позиции.