Президент Чехии Петр Павел, который считает, что у ВСУ будет только одна попытка начать большое контрнаступление, заявил, что в следующем году Запад, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах и отношениях с Китаем, а интерес к Украине может угаснуть.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

Павел заявил, что "глобальной темой" перед выборами в США в следующем году станет не Европа а американо-китайские отношения. На это фоне интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться.

"И когда интерес Америки угаснет, европейские страны сделают то же самое", - добавил он.

Он также заявил, что усталость от войны - "это не только истощение людских ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость стран, оказывающих помощь".

Павел считает, что "западная помощь имеет пределы".

"Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в США пройдут выборы. После них сосредотачиваются на внутренних делах", - добавил он.

Напомним, 9 марта новоизбранный президент Чехии Петр Павел официально вступил в должность.

Тем временем война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.