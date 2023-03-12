Вчера тысячи чехов вышли в Праге на митинг "Чехия против бедности". Одно из требований - прекратить поставки оружия украинской армии.

Об этом пишет France 24.

Местный телеканал CNN Prima News сообщает, что митинг проходил на Вацлавской площади. Затем группа демонстрантов перешла к Национальному музею, где потребовала спустить украинский флаг.

Они попытались ворваться в музей, возникли стычки с полицией, которая задержала 18 демонстрантов.

После этого министр внутренних дел Вит Ракушан назвал завершение мероприятия "неприемлемым".

Судя по видео, рядом с акцией против помощи Украине находились и сторонники Киева с украинскими и европейскими флагами.

Напомним, ранее в Грузии прошли массовые акции протеста. Официальной причиной начала протестов стал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", предложенный общественным движением "Сила народа" и поддержанный правящей партией "Грузинская мечта". Подробно о ситуации в Грузии мы рассказывали в отдельном материале.

Также сообщалось, что во Франции продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы. Главное, против чего протестуют французы - повышение возраста выхода на пенсию до 64 лет.