Не все украинские военные верят в искренность заявлений Запада о победе Украины в войне.

Об этом командир с позывным "Припять" рассказал в комментарии "Громадському".

Такой вывод командир, воюющий под Соледаром, сделал на основании западных заявлений о поставках оружия.

"Они говорят, что цель - победа Украины, а я не верю в это. "Мы еще решение приняли - не приняли". На фоне того, что каждый день сообщают, как погибли наши друзья, воспринимать, что "решение не приняли" - культурных слов нет по этому поводу", - заявил "Припять", имея в виду, вероятно, замедление с поставками танков и самолетов.

Напомним, военные эксперты считают, что нерешительность Запада в поставках танков может негативно повлиять на наступление ВСУ.

Также сообщалось, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Украине потребуется до 700 танков для полного освобождения.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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