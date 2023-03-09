Сегодня, 9 марта, в Пражском граде состоялась церемония инаугурации избранного президента Чехии Петра Павела. Он возглавил республику на ближайшие пять лет.

Об этом сообщает ČT24 в Twitter.

"Я клянусь в верности Чешской Республике. Я обязуюсь соблюдать ее Конституцию и законы. Я клянусь своей честью исполнять свои обязанности в интересах всего народа и в меру своих знаний и совести", - заявил Павел во время присяги.

Также в своей речи он сообщил, что хочет сделать правительство более открытым для людей и вернуть прозрачное и регулярное общение. Вскоре он опубликует план конкретных целей на первые 100 дней своей работы.

"Общество не разделено, скорее оно привыкло говорить о том, что его разделяет. Результаты выборов показали, что люди предпочитают правду и порядочность", - отметил он.

Петр Павел стал четвертым президентом страны. Он сменил на посту главы государства Милоша Земана, побеждавшего в 2013 и 2018 годах. Кроме того, новоизбранный президент заявил, что считает целесообразным ограничить одним пятилетним сроком пребывание главы государства на своем посту.

Напомним, президент Чехии Петр Павел планирует посетить Украину в апреле.

Также Петр Павел заявил, что Украину следует принять в НАТО сразу же после окончания войны, но не в коем случае не раньше.