Новоизбранный президент Чехии Петр Павел, который вступит в должность главы государства на инаугурации 9 марта, планирует посетить Украину в апреле.

Об этом пишет издание Ceske Noviny.

Визит в Украину может состояться в рамках турне по соседним странам, которое Павел запланировал на первые 100 дней своего президентства.

Первая поездка президента Чехии сразу после инаугурации традиционно пройдет в Словакию. Затем он отправится в Польшу, а 21 и 22 марта - в Германию. В апреле Павел планирует посетить штаб-квартиру Европейского союза и НАТО в Брюсселе. В том же месяце он хочет поехать в Украину.

Напомним, новоизбранный президент Чехии Петр Павел считает, что победа Украины над Россией может принести такие проблемы, какие сейчас не могут себе представить ни сама Украина, ни помогающий ей Запад.

Ранее мы писали, что недавно новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украину следует принять в НАТО сразу же после окончания войны, но не в коем случае не раньше.

Также "Страна" рассказывала, что Чехия и Словакия готовы передать Украине предоставленные им Германией танки Leopard.