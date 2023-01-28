Во втором туре выборов президента Чехии победил бывший председатель военного комитета НАТО, 61-летний Петр Павел. Хотя подсчёт голосов ещё не закончен, отрыв Павла от своего соперника во втором туре, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша составляет чуть менее 15% и он уже не сможет быть преодолён.

Об этом сообщают чешские СМИ.

После обработки примерно 90% бюллетеней у отставного генерала примерно 57% голосов, а у его соперника Бабиша - 43%. Явка составила почти 70%.

Павла уже поздравил с победой премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Пётр Павел начинал военную карьеру в социалистической Чехословакии, пошел по стопам отца, который тоже был профессиональным военным.

В 2015-2018 годах он возглавлял Военный комитет НАТО – это высшая военная должность в альянсе (высшим политическим чиновником является генсек НАТО).

Павел был инициатором горячей линии с Генштабом РФ и контактировал с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым в 2017 году. Тогда собеседники обсуждали кроме прочего Крым ситуацию на Донбассе.

Пётр Павел поддерживает военную помощь Украине и сам собирал для этого средства по своей инициативе.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьера и членов Центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.

Напомним, первый тур президентских выборов в Чехии прошел 13 и 14 января. Это третьи в истории страны выборы президента. Прямые президентские выборы в Чехии проходят с 2013 года.

Предшественником Павела является Милош Земан. Весной он не разрешил 11 гражданам республики присоединиться к ВСУ, чтобы воевать на стороне Украины.