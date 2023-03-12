Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Чехии Петром Павелом.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 12 марта, в своем официальном Telegram-канале.

"Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта в Пражском граде состоялась церемония инаугурации избранного президента Чехии Петра Павела. Он возглавил республику на ближайшие пять лет. Павел стал четвертым президентом страны, сменив на посту главы государства Милоша Земана, побеждавшего в 2013 и 2018 годах. Новоизбранный президент заявил, что считает целесообразным ограничить одним пятилетним сроком пребывание главы государства на своем посту.

Ранее мы писали, что президент Чехии Петр Павел планирует посетить Украину в апреле. Визит в Украину может состояться в рамках турне по соседним странам, которое Павел запланировал на первые 100 дней своего президентства.