К верующим УПЦ, которые собрались около главного входа в Киево-Печерскую лавру, пришел Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Климент.

Он заявил, что вчера суд принял их заявление о признании недействительным расторжение договора аренды зданий Лавры с УПЦ.

"У комиссии нет законных оснований для осуществления какой-либо деятельности пока нет соответствующего решения суда. В связи с чем у нас есть все законные основания не допускать комиссию на территорию монастыря", - заявил Климент.

Вчера юридическое управление УПЦ заявляло, что первое заседание суда для рассмотрения иска состоится 26 апреля.

Напомним, в пятницу, 31 марта, к Лавре приехали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра", однако верующие УПЦ их снова не допустили к помещениям, которые те хотели проверить.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал не применять силу к верующим и священникам УПЦ, чтоб заставить их покинуть территорию Лавры.

Кроме того, мы писали, что УПЦ обжалует решение Кабмина о возвращении имущества Киево-Печерской лавры под управление государства.