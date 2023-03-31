В пятницу, 31 марта, возле Киево-Печерской лавры начались потасовки между священниками и верующими Украинской православной церкви и их противниками.

К верующим Украинской православной церкви, которые блокируют проход к Киево-Печерской лавре, подошли несколько человек. Они начали называть верующих "оккупантами" и "пособниками России". У одного из них был плакат с надписью "Геть Росію з Лаври".

Верующие УПЦ забрали этот плакат и начали громко читать молитвы.

Произошла небольшая потасовка. Вмешалась полиция диалога, которая предотвратила конфликт и вывела пришедших за пределы Лавры.

Позже между священниками и верующими Украинской православной церкви с одной стороны, и пришедшими в Лавру противниками УПЦ произошла новая потасовка.

Священник и противники УПЦ начали обливать друг друга водой. После чего батюшка вылил на них целое ведро воды.

Напомним, сегодня к Лавре приезжали члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра", однако верующие УПЦ их снова не допустили к помещениям, которые те хотели проверить.

Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал не применять силу к верующим и священникам УПЦ, чтоб заставить их покинуть территорию Лавры.

Также сообщалось, что вчера Суспильне ТВ заявило, что священнослужитель в Киево-Печерской Лавре сорвал крепление на камере оператора телеканала. По этому поводу он написал заявление в полицию.

Между тем в УПЦ заявляли, что не покинут Киево-Печерскую лавру, пока не закончатся судебные разбирательства.