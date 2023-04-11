По факту нападения на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту открыто уголовное производство по по части первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви со ссылкой на полицию.

"Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" по нападению на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту.

Об этом сообщила представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева в разговоре с "ВВС Украина", комментируя ход дела с избиением, которое расследует полиция. По ее словам, вечером 10 апреля в полицию поступило обращение от 42-летнего мужчины (епископа Никиты) о нападении на него. Это произошло на улице Сагайдачной в Черновцах около 22:35. Водитель вышел из автомобиля, стал оскорблять епископа и избивать его по лицу", - сообщили в УПЦ.

Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, добавили в УПЦ.

Мы писали о том, что вчера епископа избили прямо на улице в Черновцах. В УПЦ заявили после инцидента, что избит также несовершеннолетний сын служащего ВСУ.

Также мы рассказывали о потасовке между сторонниками и противниками УПЦ у собора Александра Невского в Каменец-Подольском.