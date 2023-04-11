Волынский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ на территории региона.

Об этом сообщает "Суспильне".

Также депутаты рекомендовали органам местного самоуправления в регионе разорвать договоры аренды на землю, где находятся храмы УПЦ.

Проект решения о запрете УПЦ на территории Волыни поддержали 54 депутата. Решение было принято единогласно.

Накануне такое же решение приняли депутаты Ровенского облсовета. Ранее горсовет Ровно лишил УПЦ всех объектов в городе.

Также в Хмельницкой области продолжают массово переводить храмы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ. На днях в УПЦ сообщили о захвате храма в Хмельницком, где представители ПЦУ уже провели первую службу.

В Украинской православной церкви называют эти решения незаконными и правовым беспределом.

Митрополит УПЦ Климент сказал, что местные власти "голосуют по-советски единогласно", а решения "не имеющие ничего общего с украинским законодательством".

В Раде действительно только недавно анонсировали законопроект о переходе храмов УПЦ в ПЦУ. По словам нардепа Тараса Батенко, процесс перехода УПЦ в ПЦУ необходимо законодательно оформить, поскольку "сегодняшнего законодательства недостаточно".

Зачастую перед таким "переводом" церквей в ПЦУ в храмы с обыском и проверками приходят сотрудники СБУ. Так, недавно силовики вызывала на допрос участницу акций против выселения УПЦ из Киево-Печерской Лавры Викторию Кохановскую.

Позже правозащитница рассказала, что СБУ допрашивали ее по делу митрополита Павла.

Напомним, наместника Киево-Печерской Лавры Павла отправили на два месяца под домашний арест, надев на него электронный браслет.