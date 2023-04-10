Виктории Кохановской, которая активно участвовала в акциях в поддержку Украинской православной церкви около Киево-Печерской лавры, вручили повестку на допрос в СБУ.

Об этом сообщила сама Кохановская, показав журналистам повестку.

Также в сети появилось видео, как полиция сажает ее в машину.

В повестке отмечается, что женщину вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Перед этим Кохановская записала видео в поддержку УПЦ.

Напомним, сегодня нардеп Тарас Батенко в эфире телемарафона анонсировал законопроект о переходе храмов УПЦ в ПЦУ.

Ранее мы писали, что 1 апреля наместника Киево-Печерской Лавры Павел получил отправили под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета после попыток выселить монахов из обители. СБУ подозревает его в оправдании российской агрессии и нарушении религиозного равноправия граждан.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ Феодосию. По данным следствия, в 2020 году клирик дал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт "по шаблону РПЦ".