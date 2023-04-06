СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ Феодосию. По данным следствия, в 2020 году клирик дал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт "по шаблону РПЦ".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время разработки сайта использовалось российское ПО, которое "позволяло ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов", сообщает СБУ. В частности "Патриархия ру" и "Православие ру", на которых "пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов".

Также митрополит через сайт призывал к "объединению религиозных общин в войне против Украины". Примеры таких призывов не озвучиваются.

Ему инкриминируют ч.2,3 ст. 436-2 УК (оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ, глорификация ее участников).

Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее СБУ сообщила о найденном при обысках в епархиях Украинской православной церкви флаге "Новороссии", в УПЦ заявляли, что флаг подбросили.

Также сегодня в УПЦ назвали незаконными решения местных властей Хмельницкой и Львовской областей лишить церковь земель и храмов.