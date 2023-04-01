Два месяца домашнего ареста. Появилось видео, как на митрополита Павла надевают электронный браслет
Наместника Киево-Печерской Лавры отправили под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета после попыток выселить монахов из обители.
Позже появилось видео, как на митрополита УПЦ Павла надевают в суде электронный браслет.
СБУ подозревает его в оправдании российской агрессии и нарушении религиозного равноправия граждан.
Ранее настоятель Лавры митрополит Павел выступил в Шевченковском суде.
Он поблагодарил прокуроров "за тяжелую работу". Журналистов - за то что постоянно пишут о нем и таким образом популяризируют Лавру.
Рассказал, что его дважды хотели отравить: в 2012 году и в 2014-м, из-за чего ему удалили селезенку. Также заявил, что сегодня у него в голове нашли кисту размером 13.2 миллиметра.
В результате проблем со здоровьем Павел попросил, чтобы меру пресечения, если ее изберут, ему назначили в Киево-Печерской Лавре.
Либо же предложил суду разрешить ему ездить на богослужения, если арест будет по другому адресу. Материалы дела и подозрение настоятель Лавры не комментировал.
Напомним, что после попыток Минкульта выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры и отказа их это сделать, СБУ вручила настоятелю монастыря подозрение по двум статьям уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан по религиозному признаку и оправдание российской агрессии).
Митрополит Павел в последнее время выступает главным ньюсмейкером от Лавры, и в одном из видео прямо обвинил Зеленского и его окружение в атаке на обитель.