Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу - в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета по адресу: Бориспольский район, село Воронки.

Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией суд отклонил.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Павла - про посещение богослужений в Киево - Печерской Лавре.

Ранее настоятель Лавры митрополит Павел выступил в Шевченковском суде.

Он поблагодарил прокуроров "за тяжелую работу". Журналистов - за то что постоянно пишут о нем и таким образом популяризируют Лавру.

Рассказал, что его дважды хотели отравить: в 2012 году и в 2014-м, из-за чего ему удалили селезенку. Также заявил, что сегодня у него в голове нашли кисту размером 13.2 миллиметра.

В результате проблем со здоровьем Павел попросил, чтобы меру пресечения, если ее изберут, ему назначили в Киево-Печерской Лавре.

Либо же предложил суду разрешить ему ездить на богослужения, если арест будет по другому адресу. Материалы дела и подозрение настоятель Лавры не комментировал.

Напомним, что после попыток Минкульта выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской Лавры и отказа их это сделать, СБУ вручила настоятелю монастыря подозрение по двум статьям уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан по религиозному признаку и оправдание российской агрессии).

Митрополит Павел в последнее время выступает главным ньюсмейкером от Лавры, и в одном из видео прямо обвинил Зеленского и его окружение в атаке на обитель.