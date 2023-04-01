Бывший народный депутат и известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что Киево-Печерскую лавру могут передать в прямое подчинение Вселенского патриарха Варфоломея.

"По имеющейся информации, власть рассматривает возможность передачи незаконно отнятой Лавры в прямое подчинение патриарха Варфоломея. Летом 2022 года его представители уже неформально предлагали УПЦ добровольно передать под управление Константинопольского Патриархата Киево-Печерскую Лавру и Киевскую Духовную Академию", - написал Новинский на своей странице в Facebook.

Также он осудил предписание властей Украинской православной церкви покинуть Лавру и сравнил это с действиями большевиков в прошлом веке.

"Цель – попытка уничтожить УПЦ. Событиям вокруг Лавры предшествовали ряд других акций: обыски в храмах, сфабрикованные дела против высшего духовенства, явно подтасованные "улики". Оказывается, это - вполне возможная практика в ХХI веке. Представители властей попытались незаконно, с нарушением действующего законодательства, расторгнуть договоры с Церковью относительно пользования комплексом Лавры. Сначала отняли храмы на территории Верхней Лавры, теперь заявили претензии на Нижнюю Лавру", - пишет Новинский.

Он также напомнил, что "на президентских выборах 2019 года 95% прихожан УПЦ отдали свои голоса за президента Зеленского в надежде, что он принесет мир и стабильность, остановит гонения на Церковь, начатые при его предшественнике".

По его словам, власти препятствуют верующим выйти на защиту Киево-Печерской лавры.

"Власть пыталась запугать верующих. По всей Украине начали вручать повестки священникам и наиболее активным мирянам. Паломникам мешали совершать поездки к святыням: организовывали проверки автобусов, допросы.

Радикалы разных мастей угрожают УПЦ кровавым сценарием. Один из членов команды Зеленского откровенно заявил о необходимости физического устранения православных священников и активных мирян. Нам известно о подготовке провокаций с целью обвинить в их организации Церковь. И несмотря на это, люди идут к Лавре", - написал Новинский.

По его словам, "честные люди есть и во власти и в судах. И мы видим это – не взирая на давление системы на этих людей и, требования принять те или иные преступные решения".

Отметим, что власти пока не заявляли о планах передать Киево-Печерскую лавру патриарху Варфоломею.

В декабре 2020 года в Киеве после пятилетней реставрации открылась переданная Варфоломею Андреевская церковь.

Ранее в Киеве представители семи церквей обвинили патриарха Варфоломея в создании кризиса мирового православия.

В УПЦ заявили, что Варфоломей разрушил единство православия и претендует на роль восточного папы.