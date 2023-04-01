Бывший народный депутат и известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что Киево-Печерскую лавру могут передать в прямое подчинение Вселенского патриарха Варфоломея.

"По имеющейся информации, власть рассматривает возможность передачи незаконно отнятой Лавры в прямое подчинение патриарха Варфоломея. Летом 2022 года его представители уже неформально предлагали УПЦ добровольно передать под управление Константинопольского Патриархата Киево-Печерскую Лавру и Киевскую Духовную Академию", - написал Новинский на своей странице в Facebook.

Также он осудил предписание властей Украинской православной церкви покинуть Лавру и сравнил это с действиями большевиков в прошлом веке.

"Цель – попытка уничтожить УПЦ. Событиям вокруг Лавры предшествовали ряд других акций: обыски в храмах, сфабрикованные дела против высшего духовенства, явно подтасованные "улики". Оказывается, это - вполне возможная практика в ХХI веке. Представители властей попытались незаконно, с нарушением действующего законодательства, расторгнуть договоры с Церковью относительно пользования комплексом Лавры. Сначала отняли храмы на территории Верхней Лавры, теперь заявили претензии на Нижнюю Лавру", - пишет Новинский.

Он также напомнил, что "на президентских выборах 2019 года 95% прихожан УПЦ отдали свои голоса за президента Зеленского в надежде, что он принесет мир и стабильность, остановит гонения на Церковь, начатые при его предшественнике".

По его словам, власти препятствуют верующим выйти на защиту Киево-Печерской лавры.

"Власть пыталась запугать верующих. По всей Украине начали вручать повестки священникам и наиболее активным мирянам. Паломникам мешали совершать поездки к святыням: организовывали проверки автобусов, допросы.

Радикалы разных мастей угрожают УПЦ кровавым сценарием. Один из членов команды Зеленского откровенно заявил о необходимости физического устранения православных священников и активных мирян. Нам известно о подготовке провокаций с целью обвинить в их организации Церковь. И несмотря на это, люди идут к Лавре", - написал Новинский.

По его словам, "честные люди есть и во власти и в судах. И мы видим это – не взирая на давление системы на этих людей и, требования принять те или иные преступные решения".

Отметим, что власти пока не заявляли о планах передать Киево-Печерскую лавру патриарху Варфоломею.

В декабре 2020 года в Киеве после пятилетней реставрации открылась переданная Варфоломею Андреевская церковь.

Вадим Новинский о гонениях на УПЦ

 Вадим Новинский православие

Вадим Новинский православная церковь

Вадим Новинский защищает православие

Вадим Новинский обвинил Владимира Зеленского

Вадим Новинский православие

Вадим Новинский обвинил патриарха Варфоломея

Вадим Новинский православная церковь

Вадим Новинский о гонениях на верующих

 

Ранее в Киеве представители семи церквей обвинили патриарха Варфоломея в создании кризиса мирового православия.

В УПЦ заявили, что Варфоломей разрушил единство православия и претендует на роль восточного папы.

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