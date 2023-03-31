Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" обратилось в Хозяйственный суд Киева, чтобы устранить "многочисленные препятствия, которые чинит УПЦ".

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

Министр заявил, что "сегодня комиссия по приему-передаче Киево-Печерской лавры снова не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ".

Напомним, сегодня, также как и вчера, комиссию в лавру не пустили верующие и священники Украинской православной церкви.

Также возле Киево-Печерской лавры начались потасовки между священниками и верующими Украинской православной церкви и их противниками. К верующим Украинской православной церкви, которые блокируют проход к Киево-Печерской лавре, подошли несколько человек. Они начали называть верующих "оккупантами" и "пособниками России".

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет ее, пока не закончатся судебные разбирательства по заповеднику.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что происходящее сейчас вокруг УПЦ дает шанс "хирургически решить с этим гнойником".