Настоятель Лавры митрополит Павел выступил в Шевченковском суде, где ему избирают меру пресечения.

Поблагодарил прокуроров "за тяжелую работу". Журналистов - за то что постоянно пишут о нем и таким образом популяризируют Лавру.

Рассказал, что его дважды хотели отравить: в 2012 году и в 2014-м, из-за чего ему удалили селезенку. Также заявил, что сегодня у него в голове нашли кисту размером 13.2 миллиметра.

В результате проблем со здоровьем Павел попросил, чтобы меру пресечения, если ее изберут, ему назначили в Киево-Печерской Лавре.

Либо же предложил суду разрешить ему ездить на богослужения, если арест будет по другому адресу. Материалы дела и подозрение настоятель Лавры не комментировал.

Ранее прокурор потребовал избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он также требует запретить Павлу "записывать видео с публичным обращением к гражданам Украины и публиковать их в социальных сетях и интернете".

Митрополит Павел в последнее время выступает главным ньюсмейкером от Лавры, и в одном из видео прямо обвинил Зеленского и его окружение в атаке на обитель.