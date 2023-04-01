Митрополит Павел. Фото: "Страна"

Митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения, после того как суд внезапно изменил свое решение перенести заседание на понедельник, 3 апреля, и назначил его на сегодня.

Об этом сообщает "Страна" и публикует соответствующие фото.

Напомним, сегодня суд в Киеве утвердил принудительный привод митрополита Павла на заседание об избрании меры пресечения. До этого сообщалось, что наместник лавры покинул зал суда по состоянию здоровья.

Митрополит Павел прибыл в суд

Митрополит Павел прибыл в суд

Митрополит Павел прибыл в суд

Митрополит Павел прибыл в суд

Адвокаты наместника Лавры митрополита Павла потребовали отвода судьи.

Свое решение они аргументировали тем, что судья не удовлетворил их ходатайство про ознакомление с оригиналами аудиофайлов, на основании которых строится часть подозрения, а именно - в совершении преступления по части 436 статьи - оправдание вооруженной агрессии РФ.

Судья данное ходатайство отклонил.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Позже СБУ официально подтвердила вручение подозрения наместнику лавры и проведение обысков в его доме.

На заседании суда по делу Павла прокуратура требовала для него круглосуточного домашнего ареста.

Ранее мы писали, что сторона защиты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла подала ходатайство о предоставлении им оригиналов аудиозаписей, которые ранее были опубликованы СБУ. В связи с чем просят перенести заседание по избранию меры пресечения, чтобы получить от стороны обвинения данные записи.

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