Митрополит Павел прибыл в Шевченковский районный суд Киева, где ему должны избрать меру пресечения, после того как суд внезапно изменил свое решение перенести заседание на понедельник, 3 апреля, и назначил его на сегодня.

Об этом сообщает "Страна" и публикует соответствующие фото.

Напомним, сегодня суд в Киеве утвердил принудительный привод митрополита Павла на заседание об избрании меры пресечения. До этого сообщалось, что наместник лавры покинул зал суда по состоянию здоровья.

Адвокаты наместника Лавры митрополита Павла потребовали отвода судьи.

Свое решение они аргументировали тем, что судья не удовлетворил их ходатайство про ознакомление с оригиналами аудиофайлов, на основании которых строится часть подозрения, а именно - в совершении преступления по части 436 статьи - оправдание вооруженной агрессии РФ.

Судья данное ходатайство отклонил.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Позже СБУ официально подтвердила вручение подозрения наместнику лавры и проведение обысков в его доме.

На заседании суда по делу Павла прокуратура требовала для него круглосуточного домашнего ареста.

Ранее мы писали, что сторона защиты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла подала ходатайство о предоставлении им оригиналов аудиозаписей, которые ранее были опубликованы СБУ. В связи с чем просят перенести заседание по избранию меры пресечения, чтобы получить от стороны обвинения данные записи.