СБУ официально подтвердила вручение подозрения наместнику Лавры. Фото проведения обысков
СБУ официально подтвердила вручение подозрения митрополиту УПЦ Павлу, а также обыски по месту проживания и пребывания, публикуя оттуда фото.
Об этом СБУ сообщает субботу, 1 апреля.
СБУ утверждает, что "собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины".
Сам Павел свою вину отрицает.
"Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело". Я никогда не был на стороне злости. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - сказал Павел, комментируя обвинения, выдвинутые СБУ.
Сейчас в Шевченковском суде Киева, где Павлу должны выбрать меру пресечения, идет рассмотрение ходатайства адвокатов об отводе судьи. Пока к рассмотрению материалов дела суд ещё не приступил.
Напомним, прокуратура требует для Павла круглосуточный арест.
Как сообщалось, вчера наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня ему сообщили о подозрении.
Позже полицейские оцепили корпус наместника Лавры Павла в монастыре. Туда не подпускали верующих.