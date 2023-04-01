СБУ официально подтвердила вручение подозрения митрополиту УПЦ Павлу, а также обыски по месту проживания и пребывания, публикуя оттуда фото.

Об этом СБУ сообщает субботу, 1 апреля.

СБУ утверждает, что "собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправданию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины".

Сам Павел свою вину отрицает.

"Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело". Я никогда не был на стороне злости. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - сказал Павел, комментируя обвинения, выдвинутые СБУ.

Сейчас в Шевченковском суде Киева, где Павлу должны выбрать меру пресечения, идет рассмотрение ходатайства адвокатов об отводе судьи. Пока к рассмотрению материалов дела суд ещё не приступил.

Напомним, прокуратура требует для Павла круглосуточный арест.

Как сообщалось, вчера наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня ему сообщили о подозрении.

Позже полицейские оцепили корпус наместника Лавры Павла в монастыре. Туда не подпускали верующих.