Судья Шевченковского суда огласил перерыв для ознакомления с материалами дела стороне защиты наместника Киево-Печерской Лавры Павла, которому сегодня избирают меру пресечения.

В настоящее время перерыв уже закончился. Заседание продолжается.

Прокуратура требует для Павла круглосуточный домашний арест.

Адвокат Павла подал ходатайство про перенос заседания на понедельник, чтобы иметь время для ознакомления с материалами дела.

Судья в удовлетворении ходатайства отказал.

После чего адвокат Павла подал ходатайство об отводе судьи. Заявив, что судья ведет себя предвзято.

Напомним, вчера наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня ему сообщили о подозрении.

Позже полицейские оцепили корпус наместника Лавры Павла в монастыре. Туда не подпускали верующих.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской Лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Также мы писали, что 30 марта Кабинет министров передал здания Киево-Печерской лавры под управление государства.