В Шевченковском суде Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Заседание проходит в закрытом режиме. Журналистов не допускают.

Напомним, вчера наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня ему сообщили о подозрении.

Также сообщалось, что полицейские оцепили корпус наместника Лавры Павла в монастыре. Туда не подпускают верующих. В УПЦ заявили, что на 12:00 владыку вызвали на допрос. После чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской Лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК.

Напомним также, что 30 марта Кабинет министров передал здания Киево-Печерской лавры под управление государства.

При этом УПЦ собирается обжаловать решение Кабмина. И до конца судебных разбирательств монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру.

Также мы писали, что суд уже отказался приостановить выселение монахов из Лавры на время рассмотрения иска. В УПЦ подадут апелляцию. Однако первое заседание суда по рассмотрению сути иска УПЦ к заповеднику состоится только 26 апреля 2023 года.