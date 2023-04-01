Митрополит Павел во время судебного заседания заявил, что ему стало плохо, у него понизился уровень сахара в крови, в связи с чем судья перенес заседание на понедельник, 3 апреля, на 09:00.

Видео и фото судебного заседания публикует "Страна".

В связи с состоянием своего здоровья митрополит Павел покинул зал суда.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской Лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Позже СБУ официально подтвердила вручение подозрения наместнику лавры и проведение обысков в его доме.

На заседании суда по делу Павла прокуратура требовала для него круглосуточного домашнего ареста.

Ранее мы писали, что сторона защиты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла подала ходатайство о предоставлении им оригиналов аудиозаписей, которые ранее были опубликованы СБУ. В связи с чем просят перенести заседание по избранию меры пресечения, чтобы получить от стороны обвинения данные записи.

Также "Страна" рассказывала, что на днях митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского.