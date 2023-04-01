Сторона защиты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла подала ходатайство о предоставлении им оригиналов аудиозаписей, которые ранее были опубликованы СБУ. В связи с чем просят перенести заседание по избранию меры пресечения чтобы получить от стороны обвинения данные записи.

Адвокаты Павла заявляют, что часть обвинений предъявленных Митрополиту Павлу строится на отсылке к опубликованным СБУ записям, но в материалах обвинения нет оригиналов этих записей.

Процессуально записи должны быть предоставлены стороне защиты на аудио диске.

Сторона обвинения в свою очередь заявляет, что процессуальный кодекс не требует на данном судебном этапе предоставление сторона защиты оригиналов записей и обвиняет адвокатов Павла в затягивании судебного процесса.

Судья в удовлетворении заявленного ходатайства отказал. Заявив, что избрание меры пресечения будет рассматриваться по имеющимся материалам дела.

Также Шевченковский суд Киева отказал в ходатайстве адвоката митрополита Павла про отвод судьи Ковтуненко.

В свою очередь митрополит Павел прокомментировал опубликованную СБУ запись телефонного разговора, на которой якобы он говорит, что люди в Херсоне радуются российским флагам.

"Может в шутку где-то и сказал. Я никогда не был на чей-то стороне, у меня есть свой разум. А то, что там голос мой или нет, так это только Господу известно. В Херсоне я никого не знал кроме Владыки Иоанна и отца Николая, разговаривать мог только с ними", - заявил Павел.

Как сообщалось, вчера наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня ему сообщили о подозрении.

Позже полицейские оцепили корпус наместника Лавры Павла в монастыре. Туда не подпускали верующих.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской Лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Позже СБУ официально подтвердила вручение подозрения наместнику Лавры и проведение обысков в его доме.

Сейчас продолжается заседание суда по делу Павла. Прокуратура, напомним, требует круглосуточный домашний арест.