Прокурор зачитал текст подозрения настоятелю Лавры Павлу, которому сегодня избирают меру пресечения в Шевченковском суде Киева.

"Следствие установило, что начиная с 24 февраля 2022 года после полномасштабной агрессия РФ Пётр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать агрессию РФ будучи наместником Киево-Печерской лавры путем общения с прихожанами монастыря", - заявил прокурор.

После чего прокурор сослался на телефонный разговор митрополита Павла с некой Тамарой Федюк, в котором Павел также "оправдывал агрессию России".

Прокурор также добавил, что все разговоры митрополита Павла прошли лингвистическую экспертизу в Минюсте, которая подтверждает "оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году".

Прокурор требует избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. А также запретить Павлу "записывать видео с публичным обращением к гражданам Украины и публиковать их в социальных сетях и интернете".

Отметим, что Павел в последнее время выступает главным ньюсмейкером от Лавры, и в одном из видео прямо обвинил Зеленского и его окружение в атаке на монастырь.

Ранее сообщалось, что суд утвердил принудительный привод митрополита Павла, которого госпитализировали после падения уровня сахара в крови, назначив заседание на сегодня.