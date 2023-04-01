Киевский суд утвердил принудительный привод митрополита Павла на заседание об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает Telegram-канал УПЦ.

"Принудительный привод утвердили", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат митрополита Павла заявил, что после объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание на сегодняшний день.

"Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе", - сказал адвокат.

Как узнала "Страна", наместнику Киево-Печерской лавры выписали подозрение сразу по двум статьям УК - 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Позже СБУ официально подтвердила вручение подозрения наместнику лавры и проведение обысков в его доме.

На заседании суда по делу Павла прокуратура требовала для него круглосуточного домашнего ареста.

Ранее мы писали, что сторона защиты настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла подала ходатайство о предоставлении им оригиналов аудиозаписей, которые ранее были опубликованы СБУ. В связи с чем просят перенести заседание по избранию меры пресечения, чтобы получить от стороны обвинения данные записи.