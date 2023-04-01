Наместник Киево-Печерской Лавры Павел, который записал жесткое обращение к Зеленскому, сегодня утром получил подозрение от СБУ, сейчас в его доме проходит обыск.

Об этом сам Павел сообщил возле Лавры.

По его словам, ему вменяют работу на Россию и разжигание религиозной розни. Также, по словам наместника, ему заявили, что он "проклинал детей президента".

"Никого я не проклинал. Но я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки", - добавил Павел.

"Речь, видимо, идет о видеообращении Павла, в котором он упомянул семью Зеленского", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Также опубликовано видео, как наместник Лавры подписывает некий документ, а сзади стоят сотрудники СБУ.

Как писала "Страна", 30 марта Кабинет министров передал здания Киево-Печерской лавры под управление государства.

При этом УПЦ собирается обжаловать решение Кабмина. И до конца судебных разбирательств монахи УПЦ отказались покидать Киево-Печерскую лавру.

Также сообщалось, что суд уже отказался приостановить выселение монахов из Лавры на время рассмотрения иска. В УПЦ подадут апелляцию.