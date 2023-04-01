В распоряжении "Страны" оказался текст решения Шевченковского суда Киева об избрании меры пресечения митрополиту Павлу.

Его отправили под домашний арест на два месяца.

В решении суда отсутствует описательная часть - только решение. Полную версию обещают опубликовать позже.

Напомним, сегодня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу - в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета по адресу: Бориспольский район, село Воронки.

Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией суд отклонил.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел выступил в Шевченковском суде.

Он поблагодарил прокуроров "за тяжелую работу". Журналистов - за то что постоянно пишут о нем и таким образом популяризируют лавру.

Как писала "Страна", после попыток Минкульта выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и отказа их это сделать, СБУ вручила настоятелю монастыря подозрение по двум статьям уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан по религиозному признаку и оправдание российской агрессии).