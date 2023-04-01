Домашний арест с браслетом. Появился текст решения суда о мере пресечения для митрополита Павла. Документ
В распоряжении "Страны" оказался текст решения Шевченковского суда Киева об избрании меры пресечения митрополиту Павлу.
Его отправили под домашний арест на два месяца.
В решении суда отсутствует описательная часть - только решение. Полную версию обещают опубликовать позже.
Напомним, сегодня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения митрополиту Павлу - в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета по адресу: Бориспольский район, село Воронки.
Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с последующей публикацией суд отклонил.
Ранее настоятель лавры митрополит Павел выступил в Шевченковском суде.
Он поблагодарил прокуроров "за тяжелую работу". Журналистов - за то что постоянно пишут о нем и таким образом популяризируют лавру.
Как писала "Страна", после попыток Минкульта выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и отказа их это сделать, СБУ вручила настоятелю монастыря подозрение по двум статьям уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан по религиозному признаку и оправдание российской агрессии).