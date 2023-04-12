Полиция начала расследование после антицерковного ролика студии "Квартал 95", который вышел на телеканале "1+1".

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ в своем телеграм-канале.

"Следственный отдел Печерского УП ГУНП в Киеве начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче "Байрактар News", которые включали в себя унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря ведущие Пикалов и Кошевой пошутили насчёт избиения священников УПЦ.

"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть в священника УПЦ МП – 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике – 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой – 100 грн", – говорили ведущие в этом выпуске "Байрактар News".

В связи с этим юридический отдел УПЦ обратился в полицию. В церкви расценили специфический юмор как разжигание религиозной вражды и оскорбление религиозных чувств верующих.

В УПЦ считают, что участившиеся случаи применения грубой физической силы в отношении священнослужителей и верующих Украинской православной церкви в том числе стали следствием этой "шутки".