Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Дусика с должности начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Указ об увольнении появился на сайте Офиса президента.

Сергей Дусик занимал пост начальника Центра спецопераций СБУ с мая 2020 года. До этого он возглавлял отдел Центра специальных операций "А" в Днепропетровской области.

Центр специальных операций - это отдельный отдел СБУ, который выполняет задачи по пресечению терактов и действий, угрожающих безопасности государства, освобождению заложников, захвату опасных преступников, защите участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.

Напомним, в начале марта Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в руководстве СБУ.

Ранее мы писали, что недавно Владимир Зеленский подписал указы об увольнении губернаторов Одесской, Луганской и Хмельницкой областей.

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