Украина в одностороннем порядке передала РФ тяжелораненых пленных, состояние которых позволяло их транспортировать.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.

Также штаб призывает мировое сообщество усилить давление на страну-агрессора, чтобы противник также соблюдал международное право и освободил их плена тяжело раненых украинских военных.

Напомним, сегодня сообщалось, что Украина вернула тела 83 погибших военных.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.