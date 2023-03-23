Сын мэра Березани (Киевская область) Владимира Тимченко ударил человека в военной форме на заседании сессии городского совета.

Видео инцидента разместили киевские телеграм-каналы.

На кадрах видно, как на сессии Березанского городского совета депутат Сергей Тимченко подходит к мужчине в военной форме и бьет его кулаком по лицу.

Что вызвало у Тимченко такую реакцию, непонятно. Однако из зала раздался женский возглас о том, что сейчас вызовут полицию, после чего мужчин быстро разняли.

Ранее в сети появилось видео, как офицер Вооруженных сил Украины избивает ногами солдата в Житомирской области. Офицер - лейтенант Виктор Витусевич, командир учебного центра. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя. Позже Витусевич признал свою вину, записав покаянное видео. Но добавил, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

Также мы рассказывали, что бойца ВСУ, который зашёл в бар отеля в украинской военной форме, жестоко избили в немецком городе Франкфурт. Бил украинского военного 23-летний чеченец.