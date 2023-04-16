В Сети появились очередные видео от украинских военных, которые в резкой форме выступают против давления на русский язык.

Двое военных записали свои обращения в соцсетях.

На видео один из них с использованием нецензурной лексики сообщает, что "воюет за право жить в свободной стране, в правовом поле, где ни на него, ни на его семью не будут оказывать давления".

Катализатором для новых обращений выступил скандал с заявлением волонтера Василисы Мазурчук. Она раскритиковала украинского пленного, которому отрезали голову, за то, что тот последние слова перед смертью сказал на русском языке.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как волонтер Василиса Мазурчук попала в скандал, осудив казненного бойца ВСУ за русский язык.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.