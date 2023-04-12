Бывшая пресс-офицер полка "Днипро-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук написала очень неоднозначный пост о видео с казнью украинского военного, на котором ему отрезают голову.

Пост появился в Фейсбуке.

Мазурчук заявила, что "лучше умереть достойно со словами "Слава Украине" и стать символом, чем "верещать на их (русском) языке "нєнада, больна".

"Я знаю, что многих заденут эти слова. Видео было ужасающим. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" - непокоренным. Чем визжать на их языке – "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство. Потому что на войне избежать гибели иногда очень трудно. Но их не простим. Никогда", - сказано в посте.

Мазурчук призвала осознать, что просить у изверга не убивать вас, чтобы не было больно, бесполезно.

"Ну, они сделают наоборот всегда. Зачем вы это обсуждаете, если сами знаете? Они не пойдут навстречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче! Они – зло. Они не помогут умереть без боли!" - написала она.

Читатели восприняли это заявление как пособие по "правильному умиранию".

В комментариях люди возмущаются.

"Чем вы лучше этих палачей?", "У вас с головой все хорошо?" - пишут пользователи Фейсбука.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео обезглавливания украинского военного россиянами. В связи с этим начала проверку СБУ.

А недавно в интернете опубликовали видео, на котором украинского военного расстреливают после его слов "Слава Украине!".