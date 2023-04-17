США ожидают начала украинского контрнаступления в конце апреля. Об этом говорится в утечках Пентагона.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на слитые документы Пентагона.

В утечках речь идет о том, что поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля".

Издание пишет, что слитые данные о дате наступления базируются на перехвате телефонных разговоров и скорее всего являются "настоящим секретом", а не фейком.

Журналисты также цитируют уже известные ранее документы за 28 февраля, где говорится о наращивании боевой мощи Украины перед наступлением, намеченным якобы на 30 апреля.

"Общее оборудование, необходимое для 9 бригад, составляет 253 танка, 381 механизированную машину, 480 моторизованных машин и 147 артиллерийских орудий, а также поставку 571 бронированного HMMWV США", - пишет Newsweek.

Ранее мы писали, что в Европе считают, что контрнаступление лишь позволит ВСУ начать подготовку к удару в 2024 году.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .