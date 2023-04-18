Во вторник, 18 апреля, в Украине идет уже 419-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 17 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

18 апреля

09.29 Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там противник сосредотачивает наибольшие усилия и не оставляет цель взять город под контроль любой ценой, сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"Враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины. Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия", - заявил он.

По его словам, бои за Бахмут продолжаются. Ситуация в настоящее время контролируется.

09.15 В селе Новоегоровка Луганской области в результате российского авиаудара по частному дому погибли трое мирных жителей, сообщает губернатор Лысогор.

"К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности", - заявил он.

Еще одна женщина 1977 года рождения получила осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее госпитализировали в Харьков.

Лысогор говорит, что в последние дни РФ "почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района".

09.12 Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщает сайт Пентагона.

Цель - "обсудить приоритеты" перед встречей Контактной группы, которая состоится на этой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

Эта, как сообщается, будет знаменовать годовщину с момент первого такого собрания. Напомним, первый "Рамштайн" состоялся 26 апреля 2022 года.

Алексей Резников пока разговора с Остином не комментировал.

08.56 Воздушная тревога в ряде восточных областей.

08.53 Украинский иллюстратор отказался приехать на вручение премии Ремарка в Оснабрюке (Германия) - в том числе из-за того, что главный приз присудили россиянке.

Премию мира в размере 25 тысяч евро получила российская писательница Людмила Улицкая, которая с начала "спецоперации" живет в Берлине и известна оппозиционными Кремлю взглядами.

Специальный приз получил украинский иллюстратор Сергей Майдуков, живущий в Киеве. Его работы о войне в Украине печатались в крупнейших западных изданиях.

Но приехать за премией Майдуков отказался по двум причинам.

"Поскольку выезд из Украины на культурные мероприятия в данный момент невозможен, он приедет в Оснабрюк в другое время, чтобы получить награду. Более того, Сергей Майдуков не хочет ехать на центральную церемонию награждения еще и по личным причинам: "Заботясь о своей психике, я на данный момент избегаю тяжелых чувств, мне пока достаточно русского присутствия в моей жизни, так что я бы приехал в другой день, а не на церемонию", - цитирует художника сайт премии Ремарка.

08.39 В США раскритиковали президента Бразилии за позицию по Украине. И заявили, что он "попугайничает вслед за российской и китайской пропагандой".

Такие выражения употребил представитель Белого дома Джон Кирби. По его мнению, заявления Лулы да Сильвы о том, что нужно начать переговоры о мире были "просто ошибочными".

В ответ министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что не согласен с такой оценкой. Также вчера Виейра встречался с коллегой из РФ Лавровым, где повторил слова да Сильвы по Украине.

В частности - о намерении Бразилии сформировать группу стран для мирных переговоров. Также Виейра заявил, что Бразилия выступает за прекращение огня и против односторонних санкций.

Накануне президент страны Лула да Сильва посетил Китай, где призвал к озвученным выше вещам. Еще раньше он предлагал Украине поступиться Крымом.

08.08 Видео, как утверждается, появления Путина на захваченной части Херсонской и Луганской областей.

В Херсонской области у вертолета его встречает глава группировки "Днепр" Олег Макаревич (один из командующих ВДВ).

Также, как мы уже сообщали, Путин побывал в "ЛНР". На видео он встречается с командующим группировкой "Восток" Александром Лапиным.

07.53 Путин, как заявлется, снова приехал на оккупированные территории Украины.

Он побывал в Херсонской области, где принял доклад от командующего ВДВ Теплинского и главы группировки "Днепр" Макаревича.

"Командующий ВДВ Теплинский долго был на передней линии, подготовил очень обстоятельный доклад, Минобороны и Генштаб его очень высоко оценили", - заявил президент РФ.

Затем он поехал в Луганскую область, в штаб группировки "Восток". Там ему должился генерал-полковник Лапин, судя по всему, командующий этим соединением.

Отметим, что слухи о возвращении Теплинского и Лапина на фронт ходили уже около месяца. Теперь Путин их официально подтвердил.

07.41 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

В течение суток отражено более 70 атак противника.

На Купянском направлении - вблизи Синьковки. На Лиманском - севернее Спорного.

На Бахмутском направлении - бои за Бахмут, Ивановское и Предтечино.

На Авдеевском направлении противник атаковал в районах Новокалинового, Северного и Первомайского. А также Марьинки.