В среду, 19 апреля, в Украине идет уже 420-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 18 апреля.

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19 апреля

07.00 Ночью войска РФ ударили "Шахедами" по объекту инфраструктуры в Одесской области, возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Одесская РВА.

06.45 Визит Путина во временно оккупированные регионы Украины, мог быть направлен на то, чтобы публично обозначить военных, на которых потом можно возложить вину в случае успешного наступления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

Путин прослушал доклады и, вероятно, намеренно выделил командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а генерал-полковника Александра Лапина - как командира, курирующего Луганское направление, чтобы обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ в случае провала.

06.30 Карта тревог сейчас.