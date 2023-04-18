Подводим итоги 419-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении продолжаются бои за Бахмут, Ивановское и Предтечино.

За 17 апреля российские войска добились дальнейших успехов в Бахмуте, сообщает "Институт изучения войны". На кадрах с геолокацией видно, что силы "Вагнера" продвинулись к северу от трассы Т0504 Константиновка - Часов Яр - Бахмут вдоль главной железной дороги.

Западные блогеры пишут, что россияне "добились прогресса на севере города".

Противник пытается взять Бахмут "любой ценой", сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

"Враг увеличивает активность тяжелой артиллерии и количество авиационных ударов, превращая город в руины. Вместе с тем, наши бойцы наносят противнику значительные потери и ощутимо тормозят его наступательные действия", - заявил он.

На Купянском направлении - бои вблизи Синьковки. На Лиманском - севернее Спорного. На Авдеевском направлении противник атаковал в районах Новокалинового, Северного и Первомайского. А также Марьинки.

Вчера российские военные телеграм-каналы заявили об атаке со стороны ВСУ в районе Угледара. По их сообщениям, атаки шли от Угледара в направлении Никольского и Павловки (оба населённых пункта под контролем РФ) с использованием бронетехники.

По утверждениям россиян, атаки обиты. Россияне предполагают, что это могла быть разведка боем перед началом контрнаступления ВСУ, одним из направлений которого эксперты называют район Угледара.

Украина информацию о наступательных действия на данном направлении не подтверждала.

Среди сегодняшних обстрелов стоит выделить удар по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

Зеленский и Путин едут на фронт

С утра в России опубликовали кадры Путина, который снова приехал на захваченные территории Украины.

Он побывал в Херсонской области, где принял доклад от командующего ВДВ Михаила Теплинского и главы группировки "Днепр" Олега Макаревича.

"Командующий ВДВ Теплинский долго был на передней линии, подготовил очень обстоятельный доклад, Минобороны и Генштаб его очень высоко оценили", - заявил президент РФ.

"Би-би-си", которая проанализировала кадры поездки Путина, считает, что президент России побывал под Геническом - а именно на территории базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.

Би-би-си верифицировала геолокацию кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность зданий и водонапорной башни на них.

Затем он поехал в Луганскую область, в штаб группировки "Восток". Там ему должился генерал-полковник Александр Лапин, судя по всему, командующий этим соединением.

Отметим, что слухи о возвращении Теплинского и Лапина на фронт ходили уже около месяца. Теперь Путин их официально подтвердил. Позже его спикер Песков заявил, что Теплинский остается командующим ВДВ РФ и, более того, является еще и замкомандующего объединенной группировкой российских войск, действующей в Украине. То есть, является замом главы генштаба Валерия Герасимова.

По словам Пескова, визит Путина на линию фронта состоялся вчера. Но, судя по опубликованным видео, где российский президент произносит "Сейчас вот Пасха будет, да?", эта поездка, возможно, состоялась еще до Пасхи.

Показательно, что Путин выбрал на этот раз южное направление - там где, как ожидается, может быть основной удар украинских войск в ходе анонсированного наступления. Не исключено, что своим визитом Путин хотел не только укрепить боевой дух находящихся там войск, но и пресечь переодически возникающие слухи о подготовке "договорняка", по которому РФ уходит с захваченной части Херсонской и Запорожской областей (как ушла с правобережья Днепра в ноябре прошлого года) в обмен на сохранение контроля над Крымом.

Хотя, как писала уже "Страна", достоверность этих слухов и ранее выглядела крайне сомнительно с учетом того значения, которое для РФ имеет сохранение сухопутного коридора в Крым. И с учетом проблематичности обороны полуострова, в случае, если украинские войска выйдут к его границам и к Азовскому морю.

Также примечательны и акценты на персоналиях российских генералов. Уроженец Донецкой области командующий ВДВ генерал Теплинский (который считается одним из самых способных российских военачальников), как следует из сообщений, докладывал Путину о ситуации на южном фронте. Это указывает на то, что Теплинский в том или ином качестве отвечает за данный участок. Ранее, напомним, ходили слухи, что Теплинский был фактически отстранен от командования ВДВ из-за разногласий с Герасимовым и вернулся в строй совсем недавно.

Такая же история (отстранение с последующим возвращением) была и с генералом Лапиным. Только против Лапина "играла" конкурирующая с Герасимовым группировка - Кадыров и Пригожин.

Наконец, также упомянутый в сообщении Кремля командующий группировкой "Днепр" в Херсонской области Олег Макаревич, по информации российских военкоров, рассматривался в начале года в качестве сменщика Теплинского на посту командующего ВДВ. Таким образом Путин, делая акцент на личностях генералов, с которыми он встречался, возможно, пытается показать, что имевшие место противоречия внутри российского командования уже ликвидированы или, как минимум, уже не играют серьезной роли.

Интересно, что спустя несколько часов после сообщений о поездки Путина на фронт, появилась информация о том, что Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке, которую штурмуют и пытаются окружить российские войска.

На месте он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности. Также президент пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

Контрнаступление

Украинская власть продолжает говорить о том, что оружия для контрнаступления у нее недостаточно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил разочарование тем, что иногда официальные лица союзных стран "обещают одно, а делают совершенно другое". При этом он подчеркнул, что Украина не начнет контрнаступление неподготовленной.

Тем временем в Белом доме заявили, что не изменили позицию по поставкам истребителей F-16 Украине - такой вариант не рассматривается. Отметим, что Украина достаточно активно просит эти самолеты, чтобы бороться с российскими авиабомбами, которые наносят большой урон.

Об этом вчера писал пост глава Офиса президента Ермак, сегодня имевший разговор с советником Байдена по нацбезопасности Салливаном. Также параллельно Резников созванивался с Остином. Все эти разговоры идут в преддверии очередного "Рамштайна" (совещания по поставкам оружия Украине), который должен состояться на днях. Но, судя по всему, самолеты обсуждаться нам не будут.

Впрочем, от других украинских структур заявления о контрнаступлении поступают более оптимистические.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что оно "идет по плану", однако сами планы по его реализации он озвучивать не будет. "Если кратко – это будет удивительно и быстро", – сказал Буданов, призвав не слушать тех, кто говорить о проблемах с подготовкой наступления.



Также глава ГУР высказал мнение, что Россия перешла к стратегической оборонной операции: их задача – удержать захваченные территории и сорвать наступательные планы Украины. Исключение - Бахмут, где противник пытается захватить город, и Авдеевка, которую россияне пытаются окружить.

Когда журналист также напомнил главе ГУР его слова о том, что весной ВСУ войдут в Крым, Буданов ответил, что "у нас еще есть в запасе время".

То есть мы видим разные нарративы: в адрес Запада идут претензии о нехватке помощи, на украинскую же аудиторию транслируется тезис о скорой победе ВСУ. Что потенциально может обернуться серьезными проблемами для власти, если эти ожидания не оправдаются.

В американских СМИ в последнее время часто звучат мнения о том, что у руководства Украины могут быть проблемы из-за разочарования общества. Ранее подобные заявления делались на базе "утечек Пентагона", а сегодня развернутый материал о такой перспективе (но уже после окончания войны) посвятило издание Politico (его мы детально анализировали здесь).

Что же до контрнаступления Украины, то здесь на данный момент со стороны западных союзников озвучиваются две основные линии. Первый - не допустить поражения Украины, усилив, если нужно, поставки оружия и расширив их. Премьер Польши недавно заявил, что "поражение в Украине может стать началом конца золотого века Запада".

Вторая тенденция - попытки нащупать базис некоего компромиссного мира по итогам весенне-летней кампании в Украине.

Сегодня прошла информация, что Макрон готовится обратиться к Китаю с планом, который посадит Украину и Россию за стол переговоров, пишет Bloomberg. План предусматривает начало переговоров летом, в нем оговариваются долгосрочные гарантии безопасности Киеву.

"Блумбергу" стало известно, что президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

По словам людей, знакомых с процессом, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного весеннего наступления Украины, которое "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

О чем именно будут говорить Бонн и Ван И - не разглашается, но источники издания уточняют, что "союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Франции".

Впрочем, в самой Европе звучат и довольно резкие ноты в адрес Китая, совместно с которым Макарон планируется реализовать свой мирный план, что ставит под вопрос его одобрение другими влиятельными членами ЕС.

"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы заставить ее вывести войска из Украины и прекратить войну", – сказал верховный представитель ЕС Жозепп Боррель.

МИД Китая пока воздержался от комментариев. Но ранее Си Цзиньпин во время визита Макрона в Китай заявил, что приветствует выдвижение Францией неких конкретных предложений по разрешению ситуации.

Но не только Париж по этому поводу сверяет часы с Пекином. Делает это и Бразилия, чей президент со своей стороны уже предложил сформировать группу стран для мирных переговоров, куда не должны входить, к примеру, США и другие страны НАТО, поставляющие оружие Украине. Также президент Бразилии вновь высказался за прекращение огня.

Американцы уже раскритиковали президента да Сильву, заявив, что он "попугайничает вслед за российской и китайской пропагандой". А вот реакция Киева была гораздо сдержаннее.

Спикер МИД Олег Николенко же заявил, что подход да Сильвы "не соответствует реальному положению вещей", в котором "жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов", а страны, поддерживающие Украину обвиняются в поощрении войны.

Но в любом случае видно, что и французская, и бразильская версия урегулирования апеллируют к Пекину, как игроку, к которому прислушиваются в Москве. А Китай очевидно будет выступать за вариант мирного урегулирования, который содержит компромисс, а не капитуляцию РФ.

Поэтому усилия того же Макрона, который ведет активную дипломатию на китайском направлении и регулярно подолгу беседует с Зеленским, выглядят, как написание европейской версии сценария такого компромисса.

Причем, судя по сегодняшним событиям на постсоветском пространстве, есть примеры того, как бескомпромиссная позиция, державшаяся десятилетия, начинает меняться.

Резонансное и, можно сказать, сенсационное заявление сделал сегодня премьер Армении Никол Пашинян.

Он сказал, что согласен на мир с Азербайджаном на условии признания за Баку прав на территорию Нагорного Карабаха и признание Армении в границах Советской Армении (то есть, без Карабаха, который во времена СССР входил в состав Азербайджана в качестве автономной области).

"Мир возможен, если мы во всех своих международных отношениях чётко зафиксируем не только сегодня, но и на будущее, что признаем Республикой Армения территорию площадью 29,8 тысячи квадратных километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость в 1991 году, и что у нас нет и никогда не будет территориальных требований ни к одной из стран", - заявил Пашинян.

По его словам, мир для Армении означает налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией.

До сих пор ни один армянский лидер не заявлял о признании прав Азербайджана на Нагорный Карабах, который армяне полностью контролировали после первой Карабахской войны 1992-1994 годов вплоть до второй Карабахской войны 2020 года. И сейчас де-факто под контролем Армении остаётся большая часть Карабаха.

Заявление Пашиняна о готовности отдать и эту часть Азербайджану поэтому действительно тянет на сенсацию. И еще несколько лет назад такие слова из уст лидера Армении представлялись немыслимыми.

История с Вагнером: еще больше путаницы

Продолжается история со скандальным интервью бывших участников ЧВК "Вагнер", которые сообщают об убийствах гражданских лиц, в том числе детей, а также военнопленных по приказу Пригожина.

Сегодня один из участников интервью Азамат Улдаров отказался от своих слов. В Сети появилось видео, на котором он говорит, что сообщил о военных преступлениях Пригожина и "Вагнера" из-за шантажа.

По его утверждению, в распоряжении проводившего интервью правозащитника Осечкина, есть видео, где Улдарова насилуют в тюрьме, поэтому он "сказал это под диктовку". Отметим, что сегодня ночью Осечкин действительно опубликовал такое видео в своем телеграм-канале.

Также Улдаров заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения во время интервью.

После этого Осечкин опубликовал новое видео разговора с экс-вагнеровцами. В ходе разговора второй его собеседник - Алексей Савичев - говорит, что ему после выхода интервью звонят неизвестные и угрожают смертью. А Азамат Улдаров - что ему угрожают тем, что "если он не даст обратку, будет п@зда" и ему и его сыну.

Осечкин также сообщил, что Пригожин развернул масштабную информационную кампанию против проекта "Гулагу.нет", так как, по мнению правозащитника, боится ответственности из-за огласки военных преступлений ЧВК "Вагнер". И дает понять, что Улдаров отказалась от показаний под давлением угроз со стороны людей Пригожина.

Пригожин в свою очередь обвинил Gulagu Net в "работе с западными спецслужбами" и "фальсификациях". Также он считает причастными к этим интервью "продажных" офицеров российской ФСИН.

"У них есть архив заключенных, которые имели определенные, по лагерным понятиям, грехи в зоне – то есть, либо их тайно изнасиловали, либо еще что-то. При этом они работают с группой офицеров ФСИН продажных, и это еще одно расследование. Далее эти заключенные используются по разным задачам. То, что мы сейчас видели, это была задача фальсификации ЧВК Вагнер", - заявил он.

К слову, сегодня "вагнеровцы" подтвердили, что Улдаров действительно был намеником в ЧВК, но также отрицают, что давались какие-либо приказы по убийствам мирных жителей.

О том, что интервью с бывшими заключенными, опубликованные Осечкиным, выглядит довольно странно, мы писали ещё вчера.

Главный момент - то, что оба участника интервью на момент его обнародования находились на территории России. Поэтому была совершенно понятна перспектива, что в течение короткого времени их найдут люди от Пригожина и заставят сказать, что они его оболгали (вне зависимости от того насколько в реальности правдивы были их показания).

Почему (руководствуясь какими гарантиями и от кого) они все ж таки решили дать это интервью и почему Осечкин решил его опубликовать, несмотря на то, что оба его участника находились в России - вопросы пока открытые.