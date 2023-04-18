"Страна" проанализировала, что значит статья, которую опубликовали в Politico, об ожидающихся переменах в Украине и президенте Владимире Зеленском.

"После войны будет расплата"

Автор статьи Politico Джейме Деттмер посетил Киев и пообщался с рядом украинских политиков.

В частности - с нардепом Инной Совсун из "Голоса", которая "подозревает, что на подходе еще один политический переворот", поскольку "приближается 10-летний рубеж, когда мы склонны устраивать революции" (предыдущий Майдан начался в ноябре 2013 года).

Похожее мнение озвучил неназванный украинский экс-министр: "Знаете, Майдан может повториться".

Газета отмечает, что нынешняя война "формирует сильное чувство государственности и порождает огромные надежды на лучшее будущее — ожидания, которые будет трудно оправдать".

Особенно это сложно будет сделать Зеленскому, считает Politico. Газета считает, что после войны его 84-процентный рейтинг упадет, "как только исчезнет экзистенциальная угроза". Так же, как это произошло до войны, когда "его поддержка в какой-то момент упала лишь до 11 процентов", но сразу подскочила после начала войны.

Тогда "украинского президента обвинили в том, что он становится все более автократичным и нарушает законы, издавая президентские указы о санкциях против врагов, и все это во имя борьбы с российской агрессией, но, по мнению некоторых критиков, также с прицелом на подрыв своих политических оппонентов".

Издание также напоминает об офшорных скандалах вокруг Зеленского. А также о том, что было накануне войны: "После того как умолкнут пушки, возникнут вопросы относительно событий, предшествовавших войне - почему Зеленский проигнорировал четкие предупреждения разведки Запада о высокой вероятности российского вторжения и не смог перевести Украину на военные рельсы гораздо раньше".

Газета пишет, что "время от времени эти вопросы поднимаются даже в самый разгар войны".

Также издание пишет о негативном эффекте "глобальной лести" в адрес Зеленского.

При этом коррупционный скандал в Минобороны показал, что на деле остается во многом старая система.

"Мы не видели достаточно значительных усилий по борьбе с коррупцией", - заявил газете бывший американский дипломат.

Он рассказал, что на недавних встречах с украинскими оппозиционерами и лидерами гражданского общества его поразило то, как, "с одной стороны, они действительно ценят силу Зеленского как военного лидера", но "глубоко обеспокоены также коррупцией и его авторитарным стилем".

"По их мнению, как только закончится война, будет расплата", - добавил дипломат.

Управление эмоциями

Отметим, что статья транслирует довольно распространенную в украинских политических кругах точку зрения о том, что нынешняя популярность Владимира Зеленского – это лишь дань уважения ему как "военному вождю". И как только война закончится и на первый план выйдут другие вопросы (экономика, коррупция, необходимость восстановления страны), то уровень поддержки президента рухнет примерно до тех же отметок, что были и до 24 февраля 2022 года.



На самом деле то, о чем пишет Politico, это далеко не предопределенный ход событий.



Можно по-разному оценивать способности Зеленского как государственного менеджера, насколько он глубоко разбирается в экономике, военном деле, дипломатии и успешен ли он в борьбе с коррупцией. Однако есть как минимум одна сфера, в которой профессионализм Зеленского не подлежит сомнению – управление эмоциями народа. Здесь он был специалистом экстра-класса еще до того, как стал президентом. "Квартал 95", который он создал и возглавлял, это, пожалуй, самый успешный проект в шоу-бизнесе за всю историю независимой Украины. Навыки свои Зеленский активно применял и на посту президента. Но особенно успешно и эффективно - во время войны, в которой эмоции играют особую, а во-многих случаях и определяющую роль.



Когда война закончится эмоции не исчезнут, но станут другими.



Естественно, одной из сильных эмоций будет ожидание неких перемен и надежды на преображение страны после огромных жертв и страданий, которые не должны стать напрасными. Но будет и другая эмоция, которая выражается фразой "лишь бы не было войны". Эмоция усталости от страданий военного времени и страха перед возможными новыми потрясениями и жертвами.



Скорее всего Зеленский (если он вообще после войны захочет остаться президентом, а не решит сам "уйти в историю") будет работать с обоими эмоциями.



Он будет пытаться показать то, что "грядут перемены" и "новая жизнь". Для этого президент может на 99% обновить состав своей фракции в Раде на новых выборах, полностью поменять состав правительства. Это ему будет легко сделать, так как центр власти в Украине сейчас это не правящая фракция и не Кабмин, а узкий круг соратников Зеленского. И потому ротация министров и депутатов для него почти никакого значения не имеет.



Но опираться он будет на вторую эмоцию: "война только закончилась. Зачем нам новые потрясения? После предыдущего Майдана началась смута и войны, тысячи и тысячи людей погибли, а если новый Майдан, то непонятно что со страной будет. Третий Майдан Украина не выдержит. Так что лучше пусть все идет как-то потихонечку, без резких движений".



И на таком балансе Зеленский, теоретически, сможет вытянуть для себя ситуацию. Особенно, если выборы пройдут сразу после окончания войны (а именно так, как писала "Страна", власти и планируют сделать).

Правда, для Зеленского будет еще один рискованный момент – это отношения с Западом. С учетом необходимости получения от западных партнеров средств на восстановление страны, а также курса на интеграцию в ЕС встанет вопрос о выполнении выставленных в рамках этих процессов многочисленных требований.



Противники Зеленского наверняка попытаются максимально акцентировать внимание США и ЕС на коррупции и прочих проблемах, побудив их продемонстрировать публично недовольство Зеленским, чем подорвать его внутриполитические позиции. Впрочем, и здесь он может попробовать сыграть на эмоциях. Но на этот раз Запада, которому он постарается довести мысль, что "не нужно портить на потеху врагам свободного мира столь красивую картинку о том, как страна, отстоявшая свою независимость, идет в Европу".

Война - ключевой фактор

Впрочем, все прогнозы на тему "что будет после войны" сейчас это гадания на кофейной гуще. Потому что на 90% ответ на этот вопрос зависит от того, как и когда война закончится.

Судя по заявлениям украинской власти, ее план схематично выглядит таким образом: успешное наступление и выход к Крыму, изоляция полуострова путем ударов по Крымскому мосту и портам, затем - наступление на Крым, Путин не решается применить ядерное оружие, в России на фоне военных поражений – бунт "рассерженных патриотов", который приведет к новой смуте и развалу российской армии, после чего Украина освобождают всю территорию в границах 1991 года и диктует условия мира России или тому, что от нее останется.



Естественно, если этот вариант сыграет, то Зеленский станет абсолютным триумфатором на ближайшие минимум лет пять.



Но если события будут развиваться по-другому, если нынешняя линия фронта не сдвинется (или, тем более, если россияне захватят новые территории), то тогда, как мы уже писали, Зеленский окажется перед довольно тяжелым выбором.



Или уходить в долгую войну на истощение, что чревато резким ростом недовольства общества на фоне не сбывшихся ожиданий (планку которых максимально завышают сейчас сами власти), а отсюда – и угрозой потери власти Зеленским. Такой вариант, в частности, не исключает американская разведка, исходя из утечек документов Пентагона.



Или же идти на корейский сценарий, заключая перемирие по линии фронта. Что чревато обвинениями в предательстве, в капитуляции, в сдаче территорий и большими внутренними потрясениями. Но власти могут подавать такой итог войны как победу, так как Украина сохранила свою независимость и контроль над большей частью территории и теперь, после того как разрушения и кровопролитие закончились, может спокойно развиваться и идти в ЕС.



Могут быть и другие варианты развязки.

Но, повторимся, то как и когда закончится война и предопределит будущее и Украины, и Зеленского.