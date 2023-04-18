Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в апреле КНР, готовится обратиться к Китаю с планом, который посадит Украину и Россию за стол переговоров.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

План, по данным издания, предусматривает начало переговоров летом. В нем оговариваются долгосрочные гарантии безопасности Киеву.

По информации Bloomberg, президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну работать с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

О чем именно будут говорить Бонн и Ван И - не разглашается, но источники издания уточняют, что "союзники Франции были проинформированы о любых инициативах Франции".

МИД Китая воздержался от комментариев, заявив изданию, что не знает источник информации и "трудно проверить ее подлинность".

По словам людей, знакомых с процессом, любые будущие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в том числе от успешного весеннего наступления Украины, которое "обеспечит Киеву сильную позицию во время любых переговоров".

Отметим, еще 7 апреля Си Цзиньпин ранее во время визита Макрона в Китай заявил, что приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения ситуации, добавив, что Китай поддержит Францию и готов играть конструктивную роль.

Как сообщал CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ, Си Цзиньпин сказал Эммануэлю Макрону, что "никто не заинтересован в том, чтобы война в Украине затягивалась".

Он сказал, что "в интересах всех заинтересованных сторон и всего мира как можно скорее установить прекращение огня и положить конец войне", говорится в сообщении.

Политическое решение - это "единственно правильный путь", ответственность за который должны нести все стороны, говорил китайский лидер.

Напомним, что на днях Зеленский полтора часа разговаривал по телефону с Макроном.