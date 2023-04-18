Украине может грозить очередной Майдан. Одной из причин может стать президент Владимир Зеленский, "поскольку он стал частью проблемы - лидером с авторитарными тенденциями".

Такое мнение сложилось у автора статьи газеты Politico Джейме Деттмера, который посетил Киев и пообщался с рядом украинских политиков.

В частности - с нардепом Инной Совсун из "Голоса", которая "подозревает, что на подходе еще один политический переворот", поскольку "приближается 10-летний рубеж, когда мы склонны устраивать революции" (предыдущий Майдан начался в ноябре 2013 года).

Похожее мнение озвучил неназванный украинский экс-министр: "Знаете, Майдан может повториться".

"Война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформ, которых они требовали еще в 2014 году, и они захотят их быстро", - считает собеседник.

Газета отмечает, что нынешняя война "формирует сильное чувство государственности и порождает огромные надежды на лучшее будущее — ожидания, которые будет трудно оправдать".

Особенно это сложно будет сделать Зеленскому, считает Politico. Газета считает, что после войны его 84-процентный рейтинг упадет, "как только исчезнет экзистенциальная угроза". Так же, как это произошло до войны, когда "его поддержка в какой-то момент упала лишь до 11 процентов", но сразу подскочила после начала войны.

Тогда "украинского президента обвинили в том, что он становится все более автократичным и нарушает законы, издавая президентские указы о санкциях против врагов, и все это во имя борьбы с российской агрессией, но, по мнению некоторых критиков, также с прицелом на подрыв своих политических оппонентов".

Издание также напоминает об офшорных скандалах вокруг Зеленского. А также о том, что было накануне войны: "После того, как умолкнут пушки, возникнут вопросы относительно событий, предшествовавших войне - почему Зеленский проигнорировал четкие предупреждения разведки Запада о высокой вероятности российского вторжения и не смог перевести Украину на военные рельсы гораздо раньше".

Газета пишет, что "время от времени эти вопросы поднимаются даже в самый разгар войны".

Также издание пишет о негативном эффекте "глобальной лести" в адрес Зеленского.

"Он думает, что является политиком номер один в мире, и что Джо Байден намного, намного ниже его, и еще ниже такие лидеры, как Макрон и Шольц", - говорит газете бывший министр.

При этом коррупционный скандал в Минобороны показал, что на деле остается во многом старая система.

"Мы не видели достаточно значительных усилий по борьбе с коррупцией", - заявил газете бывший американский дипломат.

Он рассказал, что на недавних встречах с украинскими оппозиционерами и лидерами гражданского общества его поразило то, как, "с одной стороны, они действительно ценят силу Зеленского как военного лидера", но "глубоко обеспокоены также коррупцией и его авторитарным стилем".

"По их мнению, как только закончится война, будет расплата", - добавил дипломат.

Напомним, в утечках Пентагона также была оценка разведки США, что Украину вскоре может ждать смена руководства.

Бывший советник ОП Алексей Арестович прогнозировал тяжелый период после войны и просевший рейтинг Зеленского.