Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что после окончания войны Украину ждет "тяжелейший период, который в чем-то будет сложнее, чем война". Также, по его мнению, может обрушиться рейтинг Зеленского.

Об этом он сказал в интервью Василию Голованову.

Арестович перечислил проблемы, с которыми, по его мнению, столкнется страна:

12 миллионов беженцев;

разрушенная экономика, инфраструктура и жилье;

большой внешний долг;

нехватка рабочих рук (один работающий содержит четырех пенсионеров и детей);

возвращение с фронта сотен тысяч людей с посттравматическим синдромом, когда "вчерашние герои начнут бить жен и взрывать гранаты", и "человек, который был защитником и полубогом, станет социально опасным существом". Кроме того, многие бывшие военные, которые получали по 100-120 тысяч зарплаты, могут остаться на гражданке без работы;

непонятно, как закончится война и какие будут компенсации от Запада, "будут ли нам действительно помогать, считать точкой роста" и будут ли гарантии тем инвестициям, которые обещают на Западе сегодня.

"Экономическая политика, с моей точки зрения - самая слабая сторона правления Зеленского", заявил Арестович и назвал происходящее с экономикой "беспределом", куда президента "тянут" те, кто этими вопросами занимается.

В случае, если эти проблемы не будут решены, по мнению Арестовича, рейтинг Зеленского может "провалиться до исчезающих величин в первые два месяца после начала войны", и "на него спишут все беды".

Кроме того, по его словам, возможно, что Запад из-за проблем с коррупцией, откажется поддерживать Украину экономически и не станет брать в ЕС. Таким образом, страна превратится в серую зону с разрушенной экономикой и сотнями тысяч разочарованных ветеранов войны.

А это, по мнению Арестовича, создает угрозу, что Путин попытается взять реванш. И начать вторую войну в 2028-2029 годах, которая, в описанных условиях, может закончится для Украины гораздо хуже. "У Путина уже был опыт Второй Чеченской войны. Он попытается его повторить", - считает Арестович.

Также Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие за 9 месяцев, но это нарушило бы ее международные обязательства.

Напомним, в августе Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.