Экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может создать ядерное оружие за 9 месяцев, но это нарушило бы ее международные обязательства.

Об этом он сказал в интервью Василию Голованову.

"Мы восстановить его можем в течение полгода-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем. Тут вопрос - нам выгоднее получить ядерное оружие или остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остаётся в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов", - заявил он.

По его словам, "нам, в нашем нынешнем положении лучше быть приверженцами международной системы права".

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